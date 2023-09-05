Колаборанти очолили чотири дитячі військово-політичні рухи, незаконно створені в окупованому Мелітополі

За процесуального керівництва прокурорів Мелітопольської окружної прокуратури чотирьом громадянам України повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, «ректор» створеної окупаційною адміністрацією установи освіти «Мелітопольський державний університет» погодився на чергову ворожу пропозицію та очолив так званий «регіональний штаб Запорізької області всеросійського дитячо-юнацького військово-патріотичного громадського руху «Юнармія».

Зазначена організація має на меті впровадження агресивної політики рф у сферу виховання молоді, формування у підлітків позитивної мотивації до проходження військової служби у збройних силах країни-окупанта, а також укріплення авторитету окупаційної влади рф і несе загрозу для національної безпеки України.

Надалі, у взаємодії із представниками держави-агресора, підозрюваний брав участь у розповсюдженні, популяризації вказаного руху серед української молоді на тимчасово окупованій ворогом території.

Він систематично організовував політичні заходи, розраховані на найвразливішу аудиторію – дітей. Інформацію про це через залучені пропагандистські ЗМІ поширював у медійному просторі соціальних мереж.

За його вказівкою повідомлення, фото та відео-публікації з цих заходів розміщувались на публічній сторінці в месенджері «Тelegram» під назвою «Мелитопольский государственный университет».

Ще троє мешканок Мелітополя за власними ідеологічними мотивами стали керівниками аналогічних організацій для дітей та молоді, незаконно створених окупантами – так званих «Юг молодой», «Движение первых», «Мы вместе с россией». Підозрювані і надалі підтримують правомірність збройної агресії російської федерації проти України та активно забезпечують діяльність цих дитячих рухів на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі відділу поліції №1 Мелітопольського РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бут піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура