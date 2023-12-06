Колезі Князєву суд вже вп’яте зменшив заставу: разом на 80 мільйонів

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою ще на два місяці ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва.

Разом з тим суд вже котре зменшивши заставу підозрюваному. Цього разу ще на 8 млн грн, повідомляє Слідча антикорупційна прокуратура.

За даними відомства, 5 грудня 2023 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Верховного Суду ще на два місяці.

«Строк дії запобіжного заходу – до 02 лютого 2024 року», – йдеться у повідомленні.

Також суд вп’яте зменшив розмір застави підозрюваному. Цього разу із 35 млн грн до 27 млн грн.

«У разі внесення визначеного розміру застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків», – повідомляє САП.

Нагадаємо, Всеволода Князєва затримали у травні 2023 року на хабарі у 2,7 млн доларів. За версією слідства, за ці гроші він мав винести рішення у справі, пов’язаній з олігархом Костянтином Жеваго. Цю корупційну схему вдалося викрити завдяки проникненню детектива НАБУ під прикриттям всередину злочинного угруповання. Детальніше про справу читайте за цим посиланням.

Після затримання Князєву визначили заставу розміром 107 млн грн, втім згодом її почали зменшувати, спершу до 75 млн грн, а після цього – до 55 млн грн, до 35 млн грн.

6 вересня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив Всеволоду Князєву дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 16 жовтня.

Як відомо, Князєв скаржився, що через арешт всього майна та рахунків він немає коштів навіть на те, щоб оплатити у СІЗО доступ до Інтернету.

3 жовтня, САП та НАБУ завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду.

Адвокату, який разом із ексголовою Верховного Суду України Всеволода Князєва погорів на отриманні 2,7 млн доларів хабара, суд дав умовний термін.

Додамо, що Всеволод Князєв був головою Верховного Суду з 1 грудня 2021 року. // Львівський портал