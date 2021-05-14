Колишній чоловік стилістки за вбивство засуджений на довічне на початку 90-х притягувався за замах на зґвалтування

Шевченківський суд Києва оприлюднив вирок, яким до довічного позбавлення волі за вбивство власниці столичного салону краси Катерини Положай засуджений її колишній чоловік Ага-Огли Рустам Алай-Ярович.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на текст вироку від 6 квітня.

19 листопада 2015 року о 8 ранку чоловік прийшов до перукарського салону, де працювала його ексдружина. Він зайшов за жінкою слідом і в приміщенні завдав їй 38 ударів гострим предметом в область обличчя, голови, шиї. Ушкодження завдані за 30-40 хвилин до настання смерті потерпілої, жінка страждала перед смертю, тому вбивство вважається скоєним із особливою жорстокістю.

Вбивство сталося начебто на ґрунті ревнощів та особистих неприязних стосунків.

На слідчому експерименті чоловік показав, що знаряддям вбивства була викрутка, яку він потів викинув. У суді він вину не визнав і просив його виправдати.

Суд врахував як характеризуючу обставину, що, згідно з вироком Шевченківського районного суду Києва від 20.05.1991 Ага-Огли Рустам Алай-Ярович у квітні 1989 року брав активну участь у замаху на зґвалтування групою осіб неповнолітньої. Відбував покарання у виді позбавлення волі. Тому суд робить висновок, що вчинення насильницьких дій щодо жінки є характерною особистою рисою обвинуваченого.

У шлюбі з вбитою вони прожили близько 11 років, мали спільних дітей – сина та дочку, однак обвинувачений чомусь вважав, що син не його. Після розлучення між чоловіком та жінкою були напружені стосунки.

Батько загиблої казав, що бачив на шиї дочки синці, колишній чоловік нібито намагався її задушити. За кілька місяців до смерті жінка переїхала жити до батьків через страх перед обвинуваченим. Зі слів свідків, чоловік не працював і загибла сама утримувала сім’ю. Щоб жінка не йшла, обвинувачений надсилав їй фото, як він ріже собі вени і навіть сфальсифікував довідку, що в нього рак останньої стадії.

У ранок дня вбивства знайома побачила обвинуваченого неподалік салону краси. Він був у куртці з капюшоном і не привітався. Свідок наполягає, що не могла помилитися, бо обвинувачений має характерну, дещо східну зовнішність. Пересування чоловіка зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження.

Суд стягнув матері і батьку вбитої, а також двом її дітям по 5 мільйонів гривень моральної компенсації для кожного.