Колишній директор товариства на Запоріжжі підозрюється у привласненні понад ₴4,65 млн.

За процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури №2 повідомлено про підозру колишньому керівнику одного з товариств з обмеженою відповідальністю регіону у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.191 КК України).

За даними слідства, у травні 2019 року підозрюваний подав тендерну пропозицію на поставку туристичного автобусу для перевезення творчих колективів, достовірно знаючи про відсутність такої можливості.

В подальшому шляхом введення в оману замовника послуги він змусив змінити вимоги до предмету закупівлі, щоб придбати автобус, який не відповідає початковим вимогам щодо технічних характеристик. Таким чином підозрюваний привласнив 4,65 млн грн бюджетних коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Пресслужба прокуратури Запорізької області