Колишній посадовиці повідомлено про підозру у привласненні понад пів мільйона гривень

Колишня посадовиця одного з управлінь Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації укладала фіктивні договори на закупівлю соціальних послуг для населення, у тому числі для людей з інвалідністю.

Під час досудового розслідування слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрили колишню керівницю одного з управлінь Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації у привласненні бюджетних коштів.

Поліцейські встановили, що протягом двох років посадовиця підробляла документи щодо закупівлі адміністрацією соціальних послуг для населення. Зокрема йдеться про здійснення соціального супроводу осіб з інвалідністю на соціальному транспорті, вилучення засобів реабілітації у померлих осіб з інвалідністю, послуги діловодства, формування та оформлення номенклатурних справ, логістику внутрішньої документації.

Фіктивні договори на виконання робіт укладалися з підставними особами, які відкрили рахунки в банківських установах та передали фігурантці доступ до них. Фактично ж роботи щодо соціальних послуг для населення виконували штатні працівники районної адміністрації.

Таким чином фігурантка привласнила понад 500 тисяч гривень державного бюджету.

Слідчі Нацполіції вручили фігурантці повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 (Заволодіння чужим майном, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах), ч. 1 ст. 366 (складання та видача службовою особою завідомо підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Слідчі скерували до суду клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Правоохоронці проводять подальші процесуальні заходи для встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину. У разі доведення вини підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого Управління Нацполіції)