Колишній працівник ДФС в змові з дружиною позбавили житла чоловіка

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру одному з колишніх працівників ГУ ДФС у Харківській області за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою зі своєю цивільною дружиною, в особливо великих розмірах (ч.4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, колишній працівник Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області, збирав інформацію про чоловіка, який мешкав у домі сам, не мав постійного заробітку та зловживав алкогольними напоями. Протягом нетривалого часу підозрюваний надавав потерпілому незначні суми грошових коштів, продукти харчування, алкогольні напою з метою увійти до нього в довіру. Натомість підозрюваний обіцяв самотньому чоловікові інше помешкання з кращими умовами та невеликими комунальними платежами.

Колишній посадовець, розуміючи, що можуть виникнути питання щодо декларування майна, вирішив залучити до плану свою цивільну дружину з метою запису будинку на неї та конспірації своїх незаконних дій. Пізніше потерпілий проінформував підозрюваного, що половина будинку разом з земельною ділянкою належать іншій людині. Колишній посадовець завірив чоловіка, що всі питання будуть вирішені.

Надалі подружжя отримало підроблену довіреність, виготовлену на території іншої держави, згідно якої другий господар дому начебто уповноважив продати належну частину будинку.

Зловживаючи довірою чоловіка, шляхом обману, колишній посадовець заволодів заміським будинком чоловіка та завдав йому шкоди на суму понад 750 тисяч гривень, але фактично потерпілий грошей за заміський будинок не отримав.

2 лютого 2021 року чоловіку та жінці повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури