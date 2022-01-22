Колишній працівник «ПриватБанку», який продавав дані клієнтів, отримав умовне покарання

Індустріальний районний суд Дніпра затвердив угоду про визнання винуватості щодо несанкціонованого копіювання і збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається системі «Єдина клієнтська база» «Приват Банку».

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 13 січня.

Обвинувачений обіймав посаду фахівця Управління по забезпеченню виконання доручень клієнтів World Dlack Edition Головного офісу АТ КБ «Приват Банк».

За матеріалами справи, чоловік вступив у злочинну змову з особами, які через додаток «Telegram» збували інформацію.

Працівник банку копіював і пересилав на замовлення фотографію клієнта, копії паспорту та картки платника податків, а також виписку по картці/рахунку.

У вироку йдеться про випадки продажу інформації в липні 2020-го щодо двох клієнтів банку. Зловмисники заробили 2500 і 2700 гривень.

Влітку минулого року суд уже затверджував угоду в цій справі, однак апеляція скасувала її за скаргою прокурора.

Приводом послужило те, що у формулюванні обвинувачення як в обвинувальному акті, так і у вироку суду, були зазначені особи, щодо яких було копійовано та збуто інформацію. Тобто вони є потерпілими і потрібна їх письмова згода на укладення угоди про визнання винуватості, однак це питання взагалі не досліджувалось.