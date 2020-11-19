Колишній правоохоронець, який збив дівчину на переході, отримав 5 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення обласною прокуратурою Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав винним колишнього оперуповноваженого СКР Орджонікідзевського РВ ГУМВС України в Харківській області та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілій (ч. 2 ст. 286 КК України).

За інформацією начальника відділу обласної прокуратури Олександра Цимбалістенка, досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 2 вересня 2015 року оперуповноважений сектору карного розшуку Орджонікідзевського районного відділу ГУМВС України в Харківській області грубо порушив вимоги п. п. 1.5, 18.1 Правил дорожнього руху України.

Вказаний чоловік скоїв наїзд на 18-річну дівчину, яка перетинала проїзну частину через нерегульований пішохідний перехід. Потерпілій заподіяно численних тяжких тілесних ушкоджень, що в подальшому призвело до інвалідності II групи.

Триває час на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури