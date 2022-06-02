Колишній заступник міністра, викритий на багатомільйонному хабарі, проведе 10 років за ґратами

За матеріалами Служби безпеки України до 10 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Він визнаний винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря.

Експосадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів – $480 тис.

Було задокументовано, що чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Рішенням суду зловмисника визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище).

Вирок суду набрав чинності.

Документування злочину здійснювалося співробітниками СБУ спільно з детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

Служба безпеки України