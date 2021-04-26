Колишнього бердичівського поліцейського звинувачують у наркоторгівлі

Розпочався судовий розгляд справи за обвинуваченням у незаконному обігові наркотиків 38-річного бердичівлянина, котрий на час інкримінованих подій очолював сектор Управління протидії наркозлочинності ГУНП Житомирщини.

Досудове розслідування проводило Територіальне управління ДБР у Хмельницькій області, яке встановило, що обвинувачений, будучи працівником поліції, знехтував вимогами законодавства та вчинив умисні злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Відповідно до оголошеного у судовому засіданні обвинувального акту, ввечері 11.09.19 р. поліціянт під час оперативної закупівлі наркотичних засобів за майбутню сплату попередньо обумовленої винагороди незаконно збув чоловіку два пакети із особливо небезпечним наркотиком (макова соломка) загальною масою 107 грамів, які заздалегідь придбав і зберігав з цією метою.

Після того, за версією обвинувачення, правоохоронець не зупинився на вчиненому, а повторив неправомірне діяння ще й 5.10.2019. Тоді ж і був затриманий на збуті згортка з метадоном масою 0,11594 г. Під час огляду було виявлено та вилучено пакет із вісьмома паперовими пакунками з амфетаміном і метадоном загальною вагою 1,03968 г. Дії правоохоронця кваліфікували як незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).

У судовому засіданні обвинувачений вказав, що нині не працює, вину не визнає. Згідно встановленого порядку дослідження доказів, з’ясовувати обставини справи суд почав із вивчення письмових матеріалів. Оголосили перший із чотирьох томів, у якому містилось чимало розшифровок телефонних розмов обвинуваченого за березень-квітень 2019-го.

На наступному засіданні, призначеному на кінець липня, суд продовжить досліджувати письмові матеріали справи. До обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. // subota.online