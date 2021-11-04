Колишнього директора ТОВ підозрюють у заволодінні майже ₴17 млн. бюджетних коштів

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру колишньому директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році директор товариства з обмеженою відповідальністю уклав договір про постачання електричної енергії з одним з харківських комунальних підприємств.

З метою заволодіння бюджетними коштами комунального підприємства директор ТОВ ініціював внесення змін до договору про поставку електричної енергії шляхом укладання додаткових угод до основного договору, в яких безпідставно завищив вартість одиниці електричної енергії.

Внаслідок вказаних дій на рахунок підприємства надлишково перераховано майже 17 млн грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури