Колишнього керівника одного з райцентрів первинної медико-санітарної допомоги судитимуть за хабарництво

Херсонською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного районних центрів первинної медико-санітарної допомоги за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).



Досудовим розслідуванням установлено, що посадовець вимагав та одержав 100 тисяч гривень від представника фермерського господарства за можливість користуванням приміщенням, яке перебуває у володінні очолюваного ним центру.



Наразі досудове розслідування у вказаному провадженні завершено.

Обвинувальний акт скеровано до Генічеського районного суду для розгляду по суті.

За вчинене обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури