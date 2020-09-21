Колишнього ліквідатора «Київського радіозаводу» судитимуть за збитки державі на ₴46 мільйонів

Київською місцевою прокуратурою № 5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього ліквідатора «Київського радіозаводу» за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Як повідомлялося раніше, арбітражний керуючий, якого призначили ліквідатором ДП «ВО «Київський радіозавод», упродовж 2016 року здійснив незаконний продаж 14 об’єктів нерухомого майна (нежитлових будівель та приміщень), які належали вказаному держпідприємству за ціною, заниженою у 5, а подекуди у 10 разів, завдавши збитки державі на суму понад 45,6 млн гривень.

Частину коштів, отриманих від реалізації нерухомості у сумі 2,7 млн гривень, ліквідатор перевів на рахунки афільованих з ним приватних підприємств.

Обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Оболонського районного суду м. Києва.

За вчинене підозрюваному загрожує покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба Київської міської прокуратури