Колишнього міліціонера у Донецькій області викритто на збуті зброї та боєприпасів

Мешканець Донеччини, який займався незаконною торгівлею зброєю та боєприпасами, виявився колишнім співробітником міліції. Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції, обласної поліції та прокуратури затримали зловмисника одразу після ще одного продажу ним гранати та пістолета.

У поле зору оперативників Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ потрапив 39-річний мешканець Маріуполя, колишній співробітник міського управління міліції. Чоловіка викрили на злочинній діяльності – збуті зброї та боєприпасів.

За зібраними матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням ГУНП у Донецькій області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели оперативні закупівлі у ділка — РГД-5 та пістолет Макарова з набоями — на загальну суму понад 50 000 гривень. Після чого 39-річного зловмисника затримали за фізичної підтримки спецпідрозділу «КОРД».

Під час санкціонованих обшуків виявлено і вилучено: тротилові шашки – 9 штук, пластини пластиду – 10 штук, корпуси гранати РГД-5 – 5 штук, набої різного калібру – 443 штуки, магазини від АК та до пістолета Макарова – 5 штук, електродетонатори, різного роду запали та інше. Вилучене направлено на експертизу.

Самого фігуранта затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції готують йому вручення підозри. Тривають подальші слідчі дії з метою встановлення погодження зброї та боєприпасів, а також можливих спільників затриманого.

За кримінальний бізнес чоловікові загрожує від трьох до семи років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України