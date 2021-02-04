Колишнього топменеджера «Київстару» затримано у Киргизстані за підозрою у хабарництві

Колишній топменеджер «Київстару» Євген Кражан затриманий у Киргизстані за підозрою у хабарництві.



Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури країни.

«2 лютого 2021 року затриманий колишній Генеральний директор ТОВ «Скай Мобайл» Кражан Євген Вікторович, який лобіюючи інтереси зазначеної компанії, передав матеріальні блага (хабар) у вигляді грошових коштів високопосадовцю Апарату Уряду Киргизької Республіки за сприяння в переоформленні та трансформації ліцензії на право користування радіочастотним спектром», – йдеться у повідомленні.

За даними Генпрокуратури, чиновники Держагентству зв’язку, апарату уряду і ДКНБ змовилися з приватними компаніями й «пролобіювали» переоформлення ліцензії з використання радіочастотного спектру.

Раніше за цією справою затримали колишнього керівника Держагентства зв’язку Чингиза Бекташева. // Діло