Колишньому поліцейському з Кіровоградщини повідомлено про підозру у зґвалтуванні дівчини

Державне бюро розслідувань спільно з Кіровоградським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та за процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області повідомили про підозру у зґвалтуванні колишньому помічнику чергового Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУ Нацполіції в Кіровоградській області (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 152 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 лютого 2020 року близько опівночі підозрюваний, який на той момент працював у поліції, перебуваючи за кермом власного авто в стані алкогольного сп’яніння запропонував дівчині підвезти її додому.

Натомість він з’їхав на ґрунтову дорогу, де зупинив транспортний засіб. Після чого наніс дівчині декілька ударів по голові та тулубу, витягнув її з автомобіля та зґвалтував.

Припинити знущання чоловіка над дівчиною допомогли місцеві мешканці, які почули її крики.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

ДБР