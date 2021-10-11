Колишньому власнику Дельта Банку повідомили про підозру та збираються його арештувати

Миколі Лагуну інкримінують розтрату мільярда гривень.

Національна поліція повідомила про підозру колишньому власнику та голові спостережної ради Дельта Банку Миколі Лагуну.

Про це розказала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіції повідомили про підозру одному з власників ПАТ «Дельта банк». Він же свого часу обіймав посаду голови спостережної ради цієї фінустанови. Підозрюваному інкримінується розтрата майна та коштів зі збитками в понад 1 млрд гривень. Крім нього повідомлення про підозру одержали двоє заступників голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов’язаних фінансових компаній», — написала вона у фейсбуку.

За словами Венедіктової, слідство встановило низку злочинних епізодів, серед яких продаж боргу банком без будь-якої оцінки.

«42 млн гривень боргу було продано за ціною 4 млн гривень. Та навіть цих коштів банк не отримав — «вигідну» операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ «Дельта Банк», директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду», — пояснила генпрокурор.

Справа також містить інформацію про виведення з-під застави нерухомості вартістю 16 млн гривень; видачу 160 млн гривень кредиту компанії, власник якої був родичем Лагуна, під заставу земельних ділянок із завищеною в сто разів вартістю; видачу кредитів фірмам-одноденкам без активів та заставного майна.

В рамках провадження було арештовано активи Лагуна на суму 790 млн гривень та мільйон доларів на рахунку голови ради директорів у одному з швейцарських банків.

Слідство проситиме арештувати Лагуна з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд гривень.

Нагадаємо, що Дельта банк — це найбільший банк-банкрут, який опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він перебуває у стадії ліквідації.

У 2017 році підозру отримала колишня голова правління Дельта Банку Олена Попова і ще троє осіб. Їм інкримінували розкрадання 1,7 млрд гривень коштів банку через ТОВ «Бонні і Клайд».

У 2018 році ФГВФО підрахував, що загальні втрати кредиторів збанкрутілого в 2015 році Дельта Банку становили 24,5 млрд гривень. Оцінна вартість активів банку становить 29,2 млрд гривень, тоді як зобов’язання банку — 53,77 млрд гривень. // LB.ua