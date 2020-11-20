Коллекторы «повесили» на женщину крупный долг и распространили смонтированное порно

В Чернигове полиция с привлечением спецназа провела обыски в офисе коллекторской фирмы, сотрудники которой подозреваются в изготовлении и распространении порнографии.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

В апреле этого года в полицию обратилась жительница Чернигова, которая сообщила об угрозах от незнакомых мужчин из коллекторской фирмы. Мужчины требовали вернуть кредитные средства, которые женщина никогда не получала. После угроз физической расправой коллекторы распространили в интернете смонтированные материалы порнографического характера с изображением женщины.

В ходе обыска в коллекторской компании полицейские изъяли полсотни ноутбуков, 30 мобильных телефонов, около 50 сим-карт, документы и письма для должников кредитных учреждений.

Полиция установила, что злоумышленники собирали личную информацию о должниках, их близких родственниках, знакомых и коллегах по работе. Систематически звонили с требованиями уплаты задолженности и угрозами. После чего с помощью специальных программ монтировали и распространяли в интернете материалы порнографического характера с изображениями должников, которые коллекторы находили в соцсетях. // Преступности.НЕТ