Коломойському повідомили про підозру ще й в організації замовного вбивства

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.

Про це повідомили Офіс генерального прокурора, Нацполіція, поінформовані співрозмовники УП в правоохоронних органах

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 ККУ)”.

За словами джерела УП, йдеться про Коломойського.

За даними слідства, олігарх, щоб помститися замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за “невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства”.

У поліції стверджують, що Коломойський мав особистий комерційний інтерес у роботі металургійного заводу, а рішення загальних зборів акціонерів підприємства не дозволяло йому повноцінно реалізувати свій план наживи.

Тому він з погрозами звернувся до адвоката юридичної фірми, яка брала участь у загальному зборі акціонерів і готувала юридичну документацію, аби той скасував рішення. У відповідь олігарх отримав відмову, тому вирішив помститися.

Для виконання замовлення Коломойський через свого охоронця залучив членів банди, яка “спеціалізувалась” на фізичній розправі з конкурентами.

За інформацією Нацполіції, напад стався у серпні 2003 року у середмісті Феодосії. Тоді четверо чоловіків нанесли потерпілому удари металевим прутом по голові та ножові поранення у груди, живіт та спину. Завадила зловмисникам добити чоловіка дружина потерпілого, а лікарям вдалося врятувати його життя.

За кілька днів виконавців злочину затримали, а пізніше засудили до позбавлення волі на строки від 6 до 12 років.

Розслідування встановлення замовника вбивства було виокремлене в окреме провадження. І лише 8 травня 2024 року Коломойському було оголошено про підозру.

За замах на умисне вбивство, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Також у чотирьох регіонах держави проводяться 23 обшуки в рамках цього провадження.

Коломойський уже перебуває під вартою через іншу справу.

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