Колишніх детектива БЕБ і слідчого поліції Київщини викрили на вимаганні $150 тисяч хабаря у бізнесмена

За ці гроші вони обіцяли не притягувати до кримінальної відповідальності та розблокувати рахунки підприємства.

Колишніх детектива Бюро економічної безпеки і слідчого поліції Київщини викрили на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі 150 000 доларів у керівника компанії.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

За даними слідства, за ці гроші бізнесмену мали гарантувати непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства.

“Особи тиснули на підприємця, переконуючи його у неминучості підозри, вироку і конфіскації майна”, – зазначили в НАБУ.

Після початку розслідування обох звільнили з посад. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Експоліцейському також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї. За даними слідства, він без передбаченого законом дозволу придбав та зберігав зброю та боєприпаси, які були виявлені та вилучені під час обшуку. // LB.ua