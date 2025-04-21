Колишній поліцейський, засуджений за зраду, хоче на обмін до Росії

Ексспівробітник Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування ГУНП у Луганській області Євген Деденьов написав заяву на обмін до Російської федерації.

Його заява від 8 квітня оприлюднена на сайті проєкту «Хочу к своим».

Деденьов пʼять років служив у лавах Національної поліції на різних посадах. У 2023 році перебував у селі Шевченкове Купʼянського району Харківської області, де був залучений до Сил оборони України, отримуючи відомості щодо оперативно-службової діяльності, добові паролі військових, про можливі ракетно-бомбові удари та ін. Як зʼясувалося, Деденьов у цей час переписувався із представником ФСБ РФ, передаючи інформацію розвідувального характеру.

У судовому засіданні зрадник вину визнав. Але виправдувався тим, що представник РФ у разі відмови в співпраці погрожував розправитися з його родиною. Вважається, що він спілкувався з іншим колишнім співробітником української поліції, який у 2021 році виїхав з України, зараз проживає у Москві, отримав російське громадянство і працевлаштувався у спецслужбу країни-агресора.

У листопаді 2024-го Деденьова засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна. Захисник оскаржив цей вирок, але в січні 2025-го апеляційний суд залишив його без змін. Після цього в квітні Деденьов написав заяву, в якій попросив обміняти його як військовополоненого, передавши на територію Російської Федерації або тимчасово окуповану територію.

«Хочу к своим» це проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за підтримки Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Офісу Омбудсмана України. Станом на квітень 2025-го в проєкті зареєстровано близько 300 осіб. Офіційно в рамках цього проєкту був обміняний лише один засуджений — колишній старший референт Cекретаріату Кабінету міністрів України Василь Мехеда. // Судовий репортер