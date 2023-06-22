Колишній топ-поліцейський «забув» задекларувати мільйони гривень: за нього взялося ДБР

Полковник під час перебування на посаді та після звільнення мав на банківських рахунках понад 12 млн. грн.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому високопосадовцю правоохоронного органу, який “забув” задекларувати мільйонні статки. Про це йдеться у повідомленні на сайті Бюро.

Зазначається, що йдеться про колишнього першого заступника департаменту одного з центральних правоохоронних органів. Він підозрюється у декларуванні недостовірної інформації на мільйони гривень.

“Полковник під час перебування на посаді та після звільнення із правоохоронного органу мав на банківських рахунках в національній та іноземній валютах понад 12 млн грн. Проте, чоловік умисно не відобразив ці статки у своїй декларації”, – зауважили у ДБР.

Так, екс-правоохоронець підозрюється у декларуванні недостовірної інформації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Водночас на сайті Офісу генпрокурора зазначається, що за їхнього процесуального керівництва про підозру у декларуванні недостовірної інформації повідомлено колишньому першому заступнику начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Андрія Аносова.

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