Колишній викладач столичної гімназії виправдовував окупантів та називав ворожі обстріли «відповіддю за Донбас»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 59-річному мешканцю столиці за фактом виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України ( ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну підозрюваний – колишній викладач столичної гімназії, який нині працює охоронцем у навчальному закладі, будучи прихильником проросійських поглядів та ідей, неодноразово у месенджері надсилав іншій особі текстові повідомлення. В них містилися виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України.

У поширюваних повідомленнях чоловік висловлював негативне ставлення до влади в Україні, називав українців фашистами, які не шанують пам’ять воїнів червоної армії та «8 років обстрілювали Донбас».

Висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що його висловлювання мають виражені ознаки виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії рф проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф як внутрішнього громадянського конфлікту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура