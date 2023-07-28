Колишній зек і бойовик «Вагнера», амністований після участі у війні в Україні, викрав та побив 9-річну дівчинку

У квітні цього року після погашення судимості 39-річний Олексій Г., засуджений за вбивство та заподіяння тяжких тілесних, оселився на дачі у своєї сестри в СНТ «Комсомольськ» (Самарська обл. РФ).

Як пізніше розповіли поліцейським родичі чоловіка, Олексій знайшов роботу, закодувався та став на шлях виправлення.

Поки сестра була поруч, колишній боєць ЧВК поводився мирно. Але нещодавно жінка поїхала відпочивати до Криму, і Олексій лишився сам.

22 липня на ділянку до Олексія заглянула третьокласниця Сабіна (ім’я змінено), яка дружила із сином сестри Олексія.

Чоловік запропонував дівчинці морозиво і під цим приводом запросив до будинку, але потім раптом почав бити дитину. Чоловік бив дівчинку з особливою жорстокістю: тримав за волосся і бив головою об підлогу. Потім він потяг Сабіну в лазню, облив водою та продовжив бити.

На щастя, Сабіна залишилася жива — у дівчинки діагностували численні забиття, садна, крововиливи та синці.

Олексія затримали поліцейські. Пояснити мотив свого вчинку чоловік не зміг. На нього порушили справу за статтею «Викрадення», йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі. // Baza