Колишнього банківського посадовця підозрюють у привласненні понад ₴730 тис. з рахунків клієнтів

За процесуального керівництва Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, екс-посадовцю банківської сфери повідомлено про підозру у заволодінні грошовими коштами клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому повторно у великих розмірах, а також у вчиненні незаконних дій з платіжними картками, викраденні документів, несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем і комп’ютерних мереж та у службовому підробленні (ч. ч. 3, 4 ст. 191, ч. ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством установлено, що до скоєння низки кримінальних правопорушень причетний посадовець, який спочатку обіймав посаду заступника керівника територіального відділення банку, а згодом – начальника цього ж відділення.

Так, підозрюваний, виявивши на своєму робочому столі банківську картку із персональним ідентифікаційним номером, яку клієнтка випадково забула, замість того, щоб повернути, залишив собі. Потім, авторизувавшись під прізвищем клієнтки, змінив її телефонний номер на свій та почав користуватися її грошима: знімав готівку, розраховувався за придбані товари і послуги тощо. З грудня 2016 по жовтень 2019 роки підозрюваний заволодів понад 415 тис. грн чужих коштів.

Більше того, кримінальний «фінансист» продовжив привласнювати чужі гроші, навіть після службового підвищення, вже у статусі начальника цього територіального відділення. Зокрема, один з потерпілих звернувся, щоб закрити свій рахунок та знищити банківську картку. Однак фігурант провадження картку не знищив, натомість скористався нею і витратив на власні потреби понад 160 тис. грн, які належали потерпілому. Іншу клієнтку він «переконав», що її картку необхідно поміняти, проте залишив собі та зняв з рахунку 155 тис. грн.

За висновками судової економічної експертизи, підозрюваний незаконно зняв з чужих банківських рахунків та привласнив понад 730 тис. грн.

Злочин викрито за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури, відділом протидії кіберзлочинам в області Департаменту кіберполіції Нацполіції України та відділом поліції № 1 Коростенського райуправління поліції, який проводить досудове розслідування.

Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури