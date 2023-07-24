Колишнього директора КП «Запоріжринок» судитимуть за розтрату бюджетних коштів та систематичне хабарництво

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно 42-річного депутата Запорізької міської ради VIII скликання за фактом розтрати коштів Запорізької міської територіальної громади та комунального підприємства «Запоріжринок», яке він очолював, а також за фактами систематичного отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання (ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, перебуваючи на посаді директора комунального підприємства «Запоріжринок», організував схему одержання неправомірної вигоди від керівників суб’єктів господарювання.

Так, під час проведення публічних закупівель експосадовець укладав завідомо збиткові для комунального підприємства договори, незаконно відхиляв умови товариств, які пропонували більш вигідні пропозиції та систематично, за хабарі, приймав рішення на користь інших суб’єктів господарювання.

Протиправні дії обвинуваченого спричинили збитки у сумі понад 530 тис. грн міській громаді Запоріжжя та очолюваному ним комунальному підприємству.

Сума неправомірної вигоди, яку одержав фігурант, становить близько 140 тис. грн.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Відповідно до ст. 12 КК України вказані кримінальні правопорушення є тяжкими злочинами, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура