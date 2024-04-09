Колишнього директора «СК «Авангард» судитимуть за вимагання грошей з орендарів

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора ДП «СК «АВАНГАРД» за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди, вчиненому повторно, поєднаному із вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, вже колишній директор державного підприємства вимагав за оренду приміщень, крім офіційно визначеної договором оплати, ще додаткові 143 тисячі гривень особисто йому. Якщо ж підприємці відмовлялися платити, від вимикав у приміщеннях електроенергію.

Так, встановлено, що першу частину грошей у сумі 3,8 тис. дол. США за користування приміщеннями у серпні посадовець отримав у вересні 2023 року.

Через декілька днів посадовець у своєму службовому кабінеті, повторно отримав від підприємця непередбачені офіційними договорами гроші – 7,6 тис. дол. США. Це була додаткова плата за користування приміщеннями у наступні два місяці.

Після цього зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Київська міська прокуратура