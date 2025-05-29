Колишнього хірурга засудили за зґвалтування та сексуальне насильство над майже 300 пацієнтами

74-річного колишнього хірурга Жоеля Ле Скуарнека з Франції засудили до максимального покарання — 20 років в’язниці за зґвалтування та сексуальне насильство над майже 300 пацієнтами, здебільшого дітьми.

Його злочини тривали понад два десятиліття й стали однією з наймасштабніших справ про сексуальне насильство в історії країни.

Суд у Морбіані (захід Франції) погодився з вимогами прокурора: Ле Скуарнек має відсидіти щонайменше дві третини терміну, перш ніж зможе розраховувати на умовне звільнення. Суд визнав, що він досі становить загрозу.

Проте після завершення строку йому не призначили запобіжного нагляду — саме це викликало обурення у частини жертв і правозахисників.

Президентка організації на захист дітей, які пережили сексуальне насильство, Солен Подевен Фавр назвала вирок надто м’яким і висловила розчарування через відсутність подальшого запобіжного нагляду. // Букви