Колишнього очільника Херсонської ОВА викрили у шахрайстві та підробленні документів

Експосадовець заволодів автомобілем Тойота, наданим йому у користуванні знайомою, та у подальшому перепродав його стороннім особам. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури та спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили колишнього очільника Херсонської обласної військової адміністрації у вчиненні низки злочинів.

Зокрема досудовим розслідуванням було встановлено, що підозрюваний, використовуючи дружні стосунки із своєю знайомою, користувався її транспортним засобом, а саме – автомобілем Тойота. Згодом, коли власниця автівки виїхала за кордон, порушник переоформив автівку на себе та у подальшому на підставі підроблених документів продав її стороннім особам.

48-річному уродженцю Херсонщини повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358 – підроблення документів та ч. 3 ст. 190 – шахрайство Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція найбільш суворого покарання передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі.

В межах відкритого кримінального провадження встановлюються додаткові обставини, а також інші особи, причетні до вчинення злочину.

Відділ комунікації поліції Києва