Колишнього представника громадського формування затримали  за зловживання впливом

За грошову винагороду зловмисник забезпечував чоловікам членство у громадському формуванні та формальні перевірки документів військовими й правоохоронцями. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Викрили протиправну діяльність 51-річного чоловіка оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно зі слідчими відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.

Поліцейські встановили, що колишній член громадського формування з охорони громадського порядку підшукував військовозобов’язаних чоловіків і обіцяв за грошову винагороду вплинути на «потрібних» людей та виготовити посвідчення члена громадського формування, представником якого був сам.

Зловмисник запевняв, що з такими документами чоловіки нібито зможуть безперешкодно пересуватися Одесою та уникати перевірок військово-облікових документів правоохоронцями та військовими, які патрулюють місто й несуть службу на блокпостах. Крім того, правопорушник зауважував: зможе вплинути на «потрібних» людей і тоді, коли раптом під час перевірок документів виникнуть непередбачувані питання і треба буде їх усунути.

Правоохоронці задокументували, як ділок забезпечив документами двох клієнтів. Коштували вони останнім 600 і 700 доларів.

Поліцейські затримали правопорушника під час отримання грошей за другу оборудку і вилучили кошти, отримані у незаконний спосіб, та інші речі, що мають доказове значення у справі.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили затриманому про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за цей злочин – позбавлення волі строком до пʼяти років.

На період слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Встановлюються обставини злочину.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1