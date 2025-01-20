Колишнього прокурора ув’язнили на 5 років за корупцію, скасувавши виправдувальний вирок

Кропивницький апеляційний суд визнав колишнього співробітника прокуратри винним у вимаганні і отриманні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 січня.

Йдеться про ексначальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області. У 2020 році він, начебто, вимагав 5 тисяч гривень у чоловіка, який зберігав рослини, схожі на коноплю. Відвідувач поклав гроші між сторінками Кримінального процесуального кодексу України.

У лютому 2022-го обвинуваченого виправдали за недоведеністю вчинення злочину.

Суд обґрунтував своє рішення тим, що слідчий Територіального управління ДБР у місті Києві здійснював досудове розслідування із порушенням територіальної підслідності, тому що цією справу мало займатися Територіальне управління ДБР у Миколаєві. З цієї причини зібрані докази були визнані недопустимими. Крім того, суд першої інстації вважав, що матеріали негласних слідчих дій не свідчать, що прокурор вимагав гроші.

Апеляційний суд не погодився із такими висновками і зіслався на позицію Великої палати Верховного суду, що забороняється використовувати докази, коли недотримання процедури призвело до порушення конвенційних та/або конституційних прав і свобод людини, заборони катування й нелюдського поводження.

У даному випадку колегія суддів не вбачає, що порушення правил підслідності призвело до порушення прав і свобод обвинуваченого, а тому вважає зібрані докази належними і допустимими.

Суд вважає, що вина підсудного підтверджується результатами негласних слідчих розшукових дій.

Так, під час зустрічі прокурор цікавився, де заявник був після їхньої останньої розмови, після того, як він висунув йому вимогу сплати 5 тис. грн., «де шарився», нагадав, що він «поїде в тюрму». На це чоловік відповів, «що шукав гроші, які сказав прокурор, що не так легко їх знайти та повідомив прокурору, що знайшов всю суму коштів».

Наступного дня громадянин повідомив, що «суму в 17 тис. грн. штрафу та ті 5 тис., що казав прокурор він не потяне», на що прокурор відповів: «Я ж тобі казав, що не потянеш». Пізніше чоловік сказав, що «зібрав 5 тис. грн і готовий підписати угоду з прокурором» і запитав: «То вам щас дать чи як?», на це прокурор відповів: «Прям щас даш, от ти який».

Чоловік дістав гроші з кишені штанів і показав їх прокурору, а останній протягнув у його бік розгорнутий кодекс, щоб той поклав гроші в книжку. Кодекс із грошима прокурор поклав у шухляду свого робочого столу. Після цього уточнив, яке покарання треба прописувати в угоді і запропонував рік обмеження волі умовно. По завершенні розмови кабінет обшукали правоохоронці і прокурора затримали.

Колишній прокурор намагався переконати суд, що це була провокація. Буцімто, чоловік сам наполегливо, неодноразово приходив і непомітно поклав кошти до кодексу, який він дав йому, щоб ознайомитися з законодавством. Але з відеозаписів НСРД чітко вбачається, що чоловік зовсім не знайомився із кодексом, а одразу поклав туди кошти і повернув книєку обвинуваченому. Останній же будь-якого здивування не висловив. Прокурор не повідомляв свого безпосереднього керівника про можливе корупційне діяння та намагання громадянина надати йому неправомірну вигоду. Відтак версія щодо провокації визанана судом безпідставною.

Апеляційний суд скасував виправдувальник вирок і ухвалив новий. Експрокурора засудили до 5 років увʼязнення з конфіскацією майна і забороною обіймати деякі посади на 3 роки.

Із вироку вбачається, що після звільнення з прокуратури обвинувачений працює начальником юридичного відділу Петровської селищної ради Кіровоградської області.