Колишнього сільського голову, а нині депутата, судитимуть за неправомірну передачу громадянину землі вартістю понад ₴1 млн.

Прокурори Яворівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови однієї з сільрад Яворівського району, а зараз діючого депутата однієї з міськрад цього району. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що у листопаді 2020 року, обвинувачений, будучи головою сільради, неправомірно передав у власність громадянину земельну ділянку.

Чоловік отримав дозвіл від сільради на виготовлення проекту землеустрою. Коли проект був готовий, земельну ділянку зареєстрували у Державному земельному кадастрі і присвоїли їй кадастровий номер.

Однак кадастровий номер був присвоєний в період, коли вказана сільрада уже була включена до Новояворівської територіальної громади, відтак і рішення про затвердження проекту та передачу ділянки цьому громадянину мало прийматися вже на сесії Новояворівської міськради.

Попри це, сільський голова видав заднім числом рішення та протокол голосування, на підставі якого громадянин незаконно зареєстрував речове право на цю землю.

Внаслідок таких дій службовця з комунальної власності територіальної громади незаконно вибула земельна ділянка площею 1,8 га.

Вартість вказаної землі складає понад 1 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Яворівського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури