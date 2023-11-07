Колишнього завідувача пункту ветеринарної медицини на Одещині засуджено за вимагання та отримання хабаря

Зловмисник заплатить на користь держави штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

На початку поточного року до правоохоронних органів Одещини звернувся громадянин із заявою про те, що керівник ветеринарної дільниці однієї з ОТГ Білгород-Дністровського району висунув йому вимогу сплатити десять тисяч гривень за спрощення процедури виготовлення паспортів для десяти голів великої рогатої худоби, яку він виростив і повинен був зареєструвати згідно з чинним законодавством. У випадку відмови зловмисник пригрозив господарнику ускладнити та затягнути процедуру реєстрації і навіть зазначити, що худоба хвора.

Співробітники територіального підрозділу поліції спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області задокументували протиправні дії завідувача ветпункту, вилучили гроші, отримані ним у незаконний спосіб, та інші речові докази, й затримали правопорушника у процесуальному порядку, поклопотавши про його відсторонення від посади.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення у проханні службовою особою надати неправомірну вигоду для себе та одержанні такої вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища. Надалі між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання останнім своєї винуватості, яку поліцейські скерували до суду разом з обвинувальним актом за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Суд затвердив угоду та призначив підсудному покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 тисячі гривень. Також ухвалою суду визначено долю взятої ним неправомірної вигоди: 10 тисяч гривень направлять до спеціального державного фонду.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини