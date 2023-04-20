Колишня співробітниця міграційної служби співпрацювала з окупантами та надавала інформацію про українців

З 2014 року порушниця продовжувала працювати у державній структурі на тимчасово окупованій території Донеччини та надавала необхідну інформацію російським загарбникам. За такі дії фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Слідчі Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України міста Києва і Київської області та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури столиці викрили уродженку Донецької області, яка працюючи у міграційній службі, з 2014 року співпрацювала з окупантами. У 2017 році жінку звільнили з займаної посади, тож у 2022 році вона переїхала до столиці, однак не повідомила про існування не передбаченого законом збройного формування органи державної влади.

У ході досудового розслідування поліцейські з’ясували, що під час окупації територій посадовиця добровільно вступила до незаконного збройного формування Міграційної служби так званої самопроголошеної республіки. В обов’язки фігурантки входило обробка картотек, які надходили з районних паспортних відділів, введення адресних листків у загальну картотеку та ведення «Сторожових карток». Отриману інформацію порушниця узагальнювала та передавала загарбникам, які використовували її у своїй незаконній діяльності.

Під час оформлення жінкою документів внутрішньо переміщених осіб правоохоронці розшукали зловмисницю та за погодженням із окружною прокуратурою повідомили їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України – створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, а саме за участь у їх діяльності. Порушниця раніше не судима мешканка Донеччини, 1968 року народження.

Наразі слідчі Солом’янського управління поліції завершили досудове розслідування. Найближчим часом матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом будуть направлені до Солом’янського районного суду для розгляду справи по суті. Фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва