Колишню голову Вовчанського райсуду засуджено до 15 років за державну зраду

Київський районний суд Полтави визнав винною у державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі колишній очільниці Вовчанського районного суду Харківської області.

За матеріалами розслідування ДБР встановлено, що після початку тимчасової окупації Вовчанська посадовиця почала активно співпрацювати з ворогом та сприяла створенню так званого «суду» під контролем окупантів.

Вона закликала колег перейти на бік загарбників, складала штатний розпис «нової установи», погоджувала кандидатури з окупаційною адміністрацією, визначала оклади для майбутніх співробітників. Крім того, організувала збори працівників суду, де вимагала отримання російських паспортів та проходження курсів з російського законодавства.

Запустити роботу «суду» не вдалося — після деокупації міста фігурантка втекла до рф разом з представниками окупаційної влади.

Завдяки доказам, зібраним Державним бюро розслідувань, у січні 2024 року Другa дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила її з посади судді.

За вироком суду зрадницю засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Публічне обвинувачення підтримували прокурори Харківської обласної прокуратури.

Державне бюро розслідувань