Колишню працівницю ломбарду підозрюють у привласненні понад ₴250 тисяч кредитної установи

За незаконне заволодіння ввіреними грошима, жінці загрожує ув’язнення.

Поліцейські встановили, що колишня оцінювачка-експерт одного із ломбардів, використовувала анкетні дані клієнтів та оформляла на них фіктивні позикові кредити. Замість виробів із золота, що нібито підлягали заставі, зловмисниця поміщала до сейфа біжутерію, а гроші, які начебто отримували клієнти, привласнювала та витрачала на власні потреби.

Протягом шести місяців жінка здійснила 45 оборудок на понад 250 тисяч гривень, а дізналися про її протиправні дії, коли вона зникла.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 розшукали правопорушницю в іншій області. Під час обшуків за її місцем мешкання слідчі вилучили мобільний телефон, 7000 гривень та 400 доларів США, а на колишньому робочому місці 45 зіп-пакетів з сережками, каблучками, ланцюжками та підвісками із біжутерії. Їх надалі буде скеровано на експертні дослідження.

«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. На час слідства суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту», – зазначив старший слідчий територіального підрозділу поліції Віктор Осадчий.

Одеське районне управління поліції № 1