Команда Google рассказала о ранее неизвестной DDoS-атаке в 2,54 Тб/сек, которую им удалось отразить

На этой неделе команда Google Cloud рассказала о ранее неизвестной DDoS-атаке, которая была нацелена на сервис Google еще в сентябре 2017 года, а ее пиковая мощность достигала 2,54 Тб/сек, что делает ее мощнейшей зафиксированной атакой в истории.

Вскоре аналитики Google Threat Analysis Group (TAG) опубликовали свой отчет, посвященный этому инциденту, в котором рассказали, что ответственность за эту атаку лежала на «правительственных хакерах». По данным TAG, атака исходила из Китая, из сетей четырех конкретных провайдеров: ASN 4134, 4837, 58453 и 9394, пишет журнал «Хакер«.

Исследователи пишут, что 2,54 Тб/сек стали кульминацией долгой шестимесячной кампании против Google, в ходе которой злоумышленники использовали разные методы атак и пытались подорвать работу серверной инфраструктуры компании. На какие именно сервисы нацеливались хакеры, не сообщается.

«Злоумышленники использовали несколько сетей для спуфинга 167 000 000 ​​пакетов в секунду на 180 000 открытых серверов CLDAP, DNS и SMTP, которые затем отправляли огромные ответы нам, — пишут инженеры Google. — Это демонстрирует масштабы, которых могут достичь преступники с хорошими ресурсами: это в четыре раза больше, чем рекордная атака мощностью 623 Гб/сек, совершенная ботнетом Mirai годом ранее [в 2016 году]».

Также стоит отметить, что инцидент, описанный Google, превосходит даже атаку на Amazon AWS, произошедшую в феврале текущего 2020 года, мощность которой составляла 2,3 Тб/сек. То есть рекорд в области DDoS-атак в очередной раз побит.

Эксперты Google объясняют, что по ряду причин несколько лет держали случившееся в тайне, но теперь решили придать инцидент огласке. Дело в том, что команда Google TAG хотела привлечь внимание к участившимся случаям DDoS-атак со стороны правительственных хакеров, а также к тому факту, что по мере развития интернета число и мощность подобных атак лишь продолжат увеличиваться.