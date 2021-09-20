Командир роти збирав із солдатів по 150 гривень за вихідний день

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості щодо командира 2-ї стрілецької роти в/ч 3053 Національної Гвардії.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 16 вересня.

За матеріалами справи, командир організував схему одержання неправомірної вигоди від підлеглих йому військовослужбовців.

За можливість мати вихідний день під час проходження військової служби та бути відсутніми без вагомих причин на території військової частини солдати сплачували по 150 гривень за один вихідний день. Водночас у документах зазначалося, військовослужбовці присутні на робочому місці. Гроші приймалися на картку, що була оформлена на неповнолітнього брата командира.

У період з 3 січня по 4 травня 2021 року командир отримав від 17 військовослужбовців платежі на суму 22 тисяч гривень.

До суду надійшла угода про визнання винуватості. Чоловік щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, погодився на співпрацю.

Його оштрафували на 68 тисяч гривень і заборонили на 3 роки обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.