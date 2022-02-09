Командир, який змушував солдатів викупити посвідчення учасника бойових дій, сяде на 6 років

Жовтневий райсуд Дніпра за хабарництво засудив командира військової частини – польова пошта В2830 до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 2 лютого.

У Збройних силах склались умови, коли командири підрозділів самостійно забирали посвідчення учасників бойових дій та видавали їх солдатам по закінченню служби, нібито щоб не загубили.

Восени року двоє військовослужбовців демобілізувалися. Вони брали безпосередньо участь в антитерористичній операції на території Луганської та Донецької областей. Тому мали отримати посвідчення УБД і талони на проїзні квитки з 50-відсотковою знижкою. Але командир відмовився давати їх колишнім солдатам, вимагаючи по 5000 гривень з кожного.

Навесні 2016-го хлопці вкотре приїздили до командира і просили видати їм посвідчення, свідком чого був молодший сержант. Ніяких формальних перешкод для видачі посвідчень не існувало, але командир сказав вивести хлопців за паркан, не давши їм нічого. Після цього потерпілі декілька разів телефонували сержанту з приводу отримання посвідчення і паралельно велися розмови, що вони винні за щось командиру гроші. Через деякий час сержант за вказівкою командира продиктував колишнім військовослужбовцям по телефону номер банківської карти.

Під контролем правоохоронців один із хлопців перерахував на особисту картку командира 5000 гривень. Після цього він отримав поштою своє посвідчення.

Обвинувачений у суді, захищаючись, говорив, що заявники на службі зловживали алкоголем і притягувались до дисицплінарної відповадальності, мали з ним неприязні стосунки, тому обмовляють. У 2015-му ці солдати начебто зламали тепловізор, який у військовій частині був один, переданий волонтерами, і дуже цінувався. Відтак вони мали заплатити за його ремонт 10 тисяч гривень, але уникали цього. Обвинувачений у відпустці сам відремонтував тепловізор, а колишній солдат просто повернув йому гроші.

Інші свідки з числа військовослужбовців також негативно характеризували заявників, кажучи, що таким несерйозним солдатам ніхто не довірив би тепловізор.

Тільки головний сержант намагався підтвердити версію захисту про тепловізор, кажучи, що саме ці солдати зламали його. Водночас саме цей військовослужбовець вже після того, як командира задокументували, зустрічався із потерпілими. Він запропонував їм написати розписки, що вони не мають претензій до командира і за це другий із них також отримає своє посвідчення учасника бойових дій.

Тому суд у версію з відшкодуванням грошей за тепловізор не повірив, розцінюючи як намагання обвинуваченого уникнути відповідальності.

Крім того, версія прокурора підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій. У зафіксованих розмовах ні разу не згадується тепловізор.

Суд визнав доведеною провину командира в одержанні неправомірної вигоди і замаху на її одержання.

Чоловіка засудили до 6 років ув’язнення з конфіскацією майна, забороною на 2 роки обіймати військові посади у Збройних силах України і з позбавленням військового звання капітана.