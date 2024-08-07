Командир військової частини залучав військовослужбовців до будівництва власного будинку

За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру командиру однієї з військових частин за фактом перевищення влади та службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За даними слідства, з січня 2023 року по серпень 2024 року підозрюваний залучив підлеглих йому військовослужбовців до будівництва власного приватного будинку та магазину.

Наразі командира затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі співробітниками ТУ ДБР, розташованим у м. Хмельницькому, оперативниками УСР в Житомирській області ДСР Нацполіції України за сприяння керівництва Міноборони і ЗСУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора