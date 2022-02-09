Комиссия МВД выявила «дедовщину» в части, где служил «днепровский стрелок» Рябчук

Установленные факты неуставных отношений комиссия направит в ГБР.

В МВД рассказали, как продвигается расследование кровавой бойни в Днепре, которую устроил солдат-срочник Артемий Рябчук. Комиссия выявила в части, где он служил, «дедовщину» и ряд нарушений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Он рассказал, что комиссия МВД провела анкетирование личного состава части 3021 Национальной гвардии Украины. Основательный анализ анкет еще не начался, однако Енин уже сообщил об обнаружении фактов внеуставных отношений. Информацию о «дедовщине» комиссия МВД направит в Государственное бюро расследований.

«Призываю журналистов четко понять, что выявленные факты внеуставных отношений не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы до сих пор неизвестны нам, и их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования», — отметил он.

По словам Енина, служебное расследование, которое проводит МВД, должно выяснить, каким был морально-психологический климат в коллективе. Также представители комиссии узнают, как проходили процессы отбора и подготовки кадров, а также насколько в части соблюдался порядок прохождения военной службы.

Кроме информации о неуставных отношениях, комиссия МВД выявила нарушения порядка и организации несения службы, которые привели к трагедии.

«Нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставни для оружия, которая должна быть должным образом замкнута. Также вызывает вопросы качество инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал». — сообщил Енин.

Также он рассказал о хороших новостях. Военные, которых ранил во время стрельбы Рябчук, выздоравливают. Некоторых уже выписали из реанимации.

Кровавая бойня в Днепре: что известно о трагедии

Утром 27 января в Днепре, на территории «Южмаша», 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина — работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. В тот же день он был задержан правоохранителями.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК. // УНИАН