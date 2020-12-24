Комітет з питань регламенту та депутатської етики Верховної Ради не розглянув матеріали щодо можливого «кнопкодавства» під час голосування за призначення міністром освіти і науки Сергія Шкарлета. У фракції «Голос» звернулися через це до Офісу генпрокурора.

Про це в Facebook повідомила народна депутатка від “Голосу” Інна Совсун, а також сайт партії.

“Я розумію позицію ОПЗЖ — вони захищають своїх “кнопкодавів”. Частина “слуг народу” заявили, що для них це витрачання часу, і у них є важливіші справи. Непогано, чи не так? Дійсно, навіщо членам комітету з питань регламенту та депутатської етики розглядати порушення регламенту та депутатської етики?”, — написала Совсун.