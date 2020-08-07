Компанія нелегально вивозила медвідходи на полігон під Києвом (фото)

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 повідомлено про підозру комерційному директору компанії, що спеціалізується на утилізації відходів, у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням, які завідомо могли спричинити поширення цих захворювань (ч. 1 ст. 325 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що компанія, яка спеціалізується на утилізації небезпечних відходів, у тому числі медичних та біологічних, замість утилізації таких відходів у спеціально відведених для цього місцях шляхом спалювання, вивозила їх на стихійні звалища та звичайні полігони твердих побутових відходів у Київській області.

Серед медичних відходів — шприци, медичні маски, халати та інші відходи з медичних закладів м. Києва, у тому числі з інфекційних відділень.

Правоохоронцями задокументовано факт вивозу вказаних медичних відходів вантажним автомобілем на один з таких полігонів у Київській області.

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Вживаються заходи, направлені на встановлення всіх обставин скоєного злочину та притягнення винних осіб до відповідальності.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з спецпідрозділом ГВ КЗЕ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області та СВ Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба прокуратури міста Києва