Компанії Бубки уклали нові контракти з окупантами попри свіже кримінальне провадження – ЗМІ

Попри відкрите влітку кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресору, Сергій Бубка лишається членом НОК України, а російські компанії, якими він володіє разом із братом, укладають нові контракти з окупантами.

Про це повідомляє Bihus.Info.

На початку липня журналісти повідомили, що російська фірма “Монблан”, яка належить Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та продає пальне терористам.

Розслідувачі з’ясували, що у травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

Як зазначають в Bihus.Info, після виходу сюжету СБУ відкрила кримінальне провадження.

При цьому сам Бубка жодним чином не прокоментував знайдені розслідувачами документи.

Водночас міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який паралельно є президентом НОК (до листопада 2022-го року на цій посаді був Бубка), заявив, що одразу поговорив з олімпійським чемпіоном: “Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, буде захищати свою честь”.

Проте в Bihus.Info підкреслили, що за півтора місяці жодного позову від Бубки до них не надійшло. А російські компанії, де він значиться співзасновником, за даними журналістів, продовжили співпрацювати з окупантами.

У Bihus.Info підкреслюють, що знайшли ще два свіжих контракти, які підтверджують цю співпрацю.

Так, 27 липня “Фірма Монблан” уклала угоду ще на 73 тисячі рублів – компанія за ці гроші продає пальне так званому казначейству так званої “ДНР”. Схема така, як і в попередніх контрактах: продають талони, які можна використати на заправках “Монблану”, пояснює Bihus.Info.

“Ще один новий контракт терористи підписали з іншою російською компанією, де офіційно співвласниками також є Сергій Бубка та його брат. Йдеться про фірму “Спортивный клуб Сергея Бубки”, основний вид діяльності якої зараз торгівля. Це також клон української компанії, яка була створена Бубками ще в 90-их роках у Донецьку”, – йдеться у розслідуванні.

Повідомляється, що 3 липня “Спортивный клуб Сергея Бубки” з так званим медичним відділом так званого міністерства внутрішніх справ так званої “ДНР” підписали контракт на 2 тисячі 250 рублів. За ці гроші компанія має поставити окупантам гумові кліше для печатки.

При цьому, додають журналісти, в російських реєстрах світиться російський податковий номер Сергія Бубки.

“Справжній і станом на зараз активний. Якщо вірити порядку формування таких кодів, то він був виданий у Криму, в Євпаторії”, – зазначають розслідувачі.

Вони нагадують, що, попри оприлюднені документи, відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, Бубка досі лишається членом НОК.

У відповідь на запит Bihus.Info у НОК заявили, що не можуть виключити Бубку з організації, оскільки він є членом Міжнародного олімпійського комітету.

“Відповідно до Олімпійської хартії та Статуту НОК Бубка С.Н. як член МОК має бути включений до складу членів НОК та Виконкому НОК”, – заявили в НОК.

У НОК зазначили, що вже відправили запит до Міжнародного олімпійського комітету.

“За наявною в НОК інформацією, Етична комісія МОК ознайомлена з вищезазначеними матеріалами. На даний час відповіді по суті порушених питань не надходило”, – йдеться у відповіді на запит. // Економічна правда