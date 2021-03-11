Компанію з продажу алкогольних напоїв викрили в ухиленні від податків на ₴76 млн.

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, в ході досудового розслідування встановили, що з метою заниження об’єкта оподаткування у вигляді доходу отриманого від продажу алкогольних напоїв товариство використовувало підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, що призвело до приховування реальних обсягів отриманого доходу.

Внаслідок таких дій, службові особи згадуваного суб’єкта господарювання ухилилися від сплати податків, упродовж 2017-2019 років, на загальну суму понад 76 млн гривень, що підтверджується висновком експертного дослідження.

В ході санкціонованих обшуків кількома мобільними групами виявлено технічні засоби, печатки, фінансово-господарські документи та чорнові записи, а також грошові кошти на загальну суму понад 2,5 млн гривень.

Проводиться розслідування.

Державна фіскальна служба України