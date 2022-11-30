«Компромат» вартістю $600 тис. – керівника одеської громадської організації судитимуть за вимагання

Прокурори Одеської обласної прокуратури та Білгород-Дністровської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника одеського відокремленого підрозділу однієї з «антикорупційних» громадських організацій за фактом вимагання (ч. 2 ст. 189 КК України).

Слідством встановлено, що голова підрозділу вимагав в керівника сільськогосподарського підприємства регіону 600 тисяч доларів США за неоприлюднення відомостей про нібито незаконну реорганізацію підприємства та іншу дискредитуючу потерпілого інформацію.

Намагаючись психологічно тиснути та шантажувати директора, обвинувачений з серпня 2021 року неодноразово звертався до правоохоронних органів зі скаргами та вимогою ініціювати перевірку обставин реорганізації підприємства. Крім того, під час особистих зустрічей з потерпілим громадський діяч повідомив про наявність в нього нібито компрометуючих матеріалів, розголошення яких викликало б суспільний резонанс та вплинуло на його репутацію.

Поряд з цим, голова громадської організації зауважив, що потерпілому вигідніше «відкупитися», адже у випадку оприлюднення так званого «компромату», він зазнає значно більшої шкоди. При цьому, неодноразово погрожував фізичною розправою та залишенням без засобів до існування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури