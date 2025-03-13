Конфлікт колишнього та нинішнього чоловіків киянки закінчився вбивством

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва 47-річному киянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві чоловіка його колишньої дружини (ч.1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що підозрюваний приїхав додому до родини взяти до себе на кілька днів 4-річну доньку. Там у нього виник конфлікт з чоловіком, який зараз мешкає з його колишньою дружиною та дитиною, оскільки стосунки між чоловіками були напруженими.

На вулиці він кілька разів вистрілив в опонента, після чого поранений намагався втекти у під’їзд, де його наздогнав нападник та ще кілька разів вистрілив. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Після цього підозрюваний з дитиною сів у машину та поїхав, залишивши тіло чоловіка у під’їзді будинку. Затримали його у Київській області працівники Управління карного розшуку.

Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також правоохоронці з’ясовують де стрілок взяв зброю.

Пресслужба Київської міської прокуратури