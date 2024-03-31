Конфлікт між чоловіками закінчився смертельними ударами ножем

Поліцейські Дніпра повідомили про підозру зловмиснику.

Злочин стався 29 березня близько 22:20 в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Знайомі разом орендували квартиру. Під час спільного застілля між ними виникла сварка, у ході якої 23-річний нападник декілька раз вдарив 37-річного товариша ножем у спину.

Патрульні поліцейські затримали його на місці події й викликали слідчо-оперативну групу.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

3 місця злочину поліцейські вилучили знаряддя злочину – кухонний ніж.

30 березня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області