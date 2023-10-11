Конфлікт на дорозі завершився смертю ужгородця: досудове розслідування завершено

Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Мукачева за фактом заподіяння потерпілому тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть особи (ч. 2 ст. 121 КК України).

Йдеться про подію, що трапилася пізно ввечері 10 серпня по вулиці Баб’яка в Ужгороді. У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що між водієм «Volkswagen Touareg» і 29-річним керманичем автомобіля «Skoda» стався конфлікт на дорозі через ненадання переваги в русі під час проїзду перехрестя з круговим рухом.

Чоловіки вийшли з транспортних засобів, після чого обвинувачений вдарив потерпілого, від чого останній впав на землю, втратив свідомість та був госпіталізований до лікарні з травмою голови. Після сутички водій «Volkswagen Touareg» покинув місце події.

Через тиждень після інциденту ужгородець помер в одному з медзакладів обласного центру, так і не прийшовши до свідомості. За висновком експерта, смерть чоловіка настала внаслідок важкої черепно-мозкової травми та ряду інших ушкоджень, які її супроводжували.

У середині серпня за клопотанням слідчого, погодженим із процесуальним прокурором, обвинуваченого взяли під варту без права внести заставу. Згодом, після місяця перебування мукачівця під арештом, суд пом’якшив йому запобіжний захід і надав можливість внести 1,3 млн грн застави. Це рішення Ужгородська окружна прокуратура оскаржила в апеляційному порядку наступного ж дня. Скаргу ще не призначили до розгляду.

Досудове розслідування здійснювало Ужгородське районне управління поліції. У разі доведення вини фігурантові може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури