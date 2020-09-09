Конфлікт на Сумщині закінчився стріляниною та пораненням

Подія сталася вчора пообіді, у малосімейному гуртожитку в одному із житлових мікрорайонів Конотопа. У результаті конфлікту зазнав тілесних ушкоджень 34-річний чоловік – його опонент під час сварки скористався пристроєм для відстрілу травматичних куль.

Прибувши на виклик за повідомленням про стрілянину та опитавши свідків події, поліцейські з’ясували, що того дня потерпілий зі своєю цивільною дружиною гостювали у друзів. На той момент до господарів прийшов 37-річний сусід, і між ним та гостем розгорівся конфлікт. У ході сварки сусід дістав предмет, схожий на пістолет для відстрілу травматичних куль та вистрілив у свого опонента.

У результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв м’яких тканин нижньої кінцівки. Викликані медики «швидкої» надали йому необхідну медичну допомогу, і на даний час життю та здоров’ю чоловіка нічого не загрожує, Відділ комунікації поліції Сумської області.

«Наші працівники затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, — коментує ситуацію Олександр Васильченко, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Конотопського відділу поліції. — Слідчі вже повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)».

Відповідно чинному законодавству на зловмисника чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Втім, остаточну «крапку» у цій справі поставить суд. // Сумські дебати